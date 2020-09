Questa incredibile animazione ci mostra la diffusione del cristianesimo nel mondo

Non è per niente facile ricostruire la diffusione di una religione che vede le sue origini moltissimo tempo fa. Così alcuni esperti hanno ricostruito la trasmissione storica del cristianesimo come religione, dai suoi inizi in Giudea (dal I secolo d.C.), fino ai viaggi dei missionari spagnoli e portoghesi (da XVII secolo d.C.) e oltre.

Chiamata "The Spread of the Gospel Map" si tratta di una potente rappresentazione visiva del movimento più importante della storia: la diffusione del cristianesimo, così come affermano i suoi creatori. Tracciando il progresso geografico del Vangelo negli ultimi 2.000 anni, questa mappa mostra i viaggi missionari degli apostoli e molto altro ancora.

Ogni fotogramma è un anno e percorre gli ultimi 2000 anni. Non mostra solo le nazioni che hanno dichiarato il cristianesimo come la loro religione nazionale o le aree in cui i cristiani professanti sono la maggioranza della popolazione, mostra l'incredibile viaggio mondiale fatto dai divulgatori del Vangelo e della religione in questione.

Insomma, sicuramente un'animazione che ci mostra la diffusione di una delle religioni più praticate del nostro tempo, un "viaggio" iniziato duemila anni fa e che ha sicuramente plasmato le varie strutture politiche e sociali di tutto il nostro mondo, che in particolare sono state riflesse dagli stati dell'Europa occidentale.