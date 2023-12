Incredibile: Apple sospende le vendite di Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 negli USA

Nel giorno in cui si parla dei nuovi Apple Watch Series 10 in arrivo nel 2024, dagli Stati Uniti giunge una notizia per certi versi storica: Apple ha annunciato la sospensione delle vendite di Apple Watch Series 9 ed Apple Watch Ultra 2 negli USA a causa di una controversia in corso sui brevetti con la società Masimo.

La controversia ha ad oggetto il rilevamento dell’ossigeno nel sangue e, come spiegato dalla stessa Apple, ha spinto il produttore ad interrompere la vendita dei dispositivi negli Stati Uniti sul sito ufficiale dal 21 Dicembre e presso gli Apple Store dopo il 24 Dicembre.

“È in corso un periodo di revisione presidenziale relativo a un ordine della Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti su una controversia tecnica sulla proprietà intellettuale relativa ai dispositivi Apple Watch contenenti la funzionalità di misurazione dell’ossigeno nel sangue. Anche se il periodo di revisione non finirà prima del 25 dicembre, Apple sta adottando misure preventive per conformarsi qualora la sentenza dovesse essere confermata. Ciò include la sospensione delle vendite di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 sul sito Apple a partire dal 21 dicembre e presso i punti vendita Apple dopo il 24 dicembre” si legge in una dichiarazione ufficiale rilasciata a 9to5Mac, dove viene riconosciuto il lavoro del team di ingegneri di Apple che lavora “instancabilmente per creare prodotti e servizi che offrano agli utenti funzionalità di salute, benessere e sicurezza leader del settore”.

Apple comunque contesta la decisione ed ha già preannunciato che qualora l’ordine esecutivo dovesse restare valido, è pronta ad “adottare tutte le misure per restituire Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 ai clienti negli Stati Uniti il prima possibile”.