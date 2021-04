Incredibile in Argentina, un giovane ha comprato il dominio di Google per 4 Dollari!

Verrebbe da dire "incredibile dall'Argentina", ma la storia che ha per protagonista Nicolas David Kuroña ha veramente dell'assurdo. Il giovane, infatti, è riuscito ad acquistare il dominio di Google nella nazione sudamericana per soli 4 Dollari.

Nello specifico, Kuroña, ha portato a casa il dominio google.com.ar lo scorso 21 Aprile per la cifra esigua. Tale acquisto ha provocato non pochi grattacapi al colosso dei motori di ricerca, che è stato costretto ad interrompere il servizio per circa quattro ore

Il ragazzo, interpellato da vari giornali e testate specializzate, ha spiegato che ha acquistato il dominio in maniera completamente legale, ed ha anche mostrato una fattura che certifica la sua azione. A quanto pare l'hosting è diventato libero dopo la naturale scadenza dei termini siglati da Google, che incredibilmente si è dimenticata di effettuare il rinnovo.

In molti hanno definito Kuroña "eroe nazionale" e la sua storia è stata ripresa dalla stampa locale ma anche su web internazionale.

Google dopo poche ore ha ovviamente ripreso il controllo del dominio ed ha ripristinato i servizi in argentina. La compagnia americana ha spiegato che il problema è stato causato da un errore di hosting del NIC, che ha sbagliato a configurare qualche file sui propri server.

Kuroña si è dovuto accontentare del rimborso dei suoi quattro dollari.