L'incredibile bufala di QAnon: bere candeggina per combattere il Coronavirus

I sostenitori della teoria cospirazionista QAnon, che negli Stati Uniti ha molti seguaci, negli ultimi tempi hanno diffuso sul web una bufala piuttosto inquietante sul nuovo Coronavirus. Secondo quanto affermato, per scongiurare la malattia basterebbe bere una candeggina "miracolosa", soprannominata MMS.

Non è la prima volta che si parla della "Miracle Mineral Solution", e già in passato era stata promossa da alcuni gruppi come cura e vaccino universale, al punto che era stata proposta anche a coloro che soffrivano di HIV, cancro ed autismo. Senza ovviamente dare alcun tipo di frutto.

La Food and Drunk Administration dal suo canto ha ripetutamente avvertito gli utenti che bere questo tipo di bevanda è pericoloso in quanto si tratta di una "candeggina pericolosa" che potrebbe causare "vomito" ed "insufficienza epatica acuta", ma evidentemente gli avvertimenti dell'agenzia federale non hanno fermato i devoti di QAnon.

Uno dei promotori su Twitter ha pubblicato un farneticante tweet in cui invita i propri follower ad acquistare una sorta di spray miracoloso che comprende anche l'MMS e che sarebbe in grado di proteggere le persone dall'epidemia.

QAnon è una teoria della cospirazione che immagina un mondo in cui Donald Trump è impegnato in una guerra segreta contro una cabala di pedofili e cannibali del Partito Democratico, l'industria finanziaria, Hollywood ed in generale il così detto "deep state", per salvare il mondo. I sostenitori prendono parte regolarmente alle manifestazioni del Presidente, che dal suo conto alcune volte ha anche retwittato alcuni messaggi dei sostenitori.

Ovviamente non esiste alcuno spray miracoloso, tanto meno una MMS in grado di proteggere le persone dal Coronavirus.