L'incredibile modo di cacciare di questi falchi vi stupirà: danno fuoco al terreno

L'utilizzo del fuoco è sempre stata una delle caratteristiche fondamentali dell'uomo moderno. Ma gli umani potrebbero non essere gli unici a sfruttare la manipolazione delle fiamme a loro vantaggio. Una recente ricerca ha confermato ciò che veniva descritto da miti aborigeni per migliaia di anni.

Le leggende dei nativi Australiani narrano infatti dei cosiddetti sacri falchi di fuoco (firehawks), rapaci in grado di usare il fuoco per cacciare e che, sempre secondo le storie, avrebbero introdotto il fuoco agli umani. Un team di ricercatori internazionale è riuscito però a validare almeno una parte di questa leggenda, pubblicando uno studio sul Journal of Ethnobiology.

Tre specie di rapaci presenti nell'Australia settentrionale sono infatti realmente in grado di utilizzare il fuoco per portare allo scoperto le loro prede.

"Questo comportamento è stato ampiamente osservato, in alcuni casi sono stati visti volare intorno a degli incendi anche migliaia di rapaci." ha affermato Mark Bonta, autore dello studio. "Vedono il fumo e si mettono in volo. Raccolgono tizzoni finché non sono in grado di portare un fuoco da una parte all'altra di un fiume. È del tutto intenzionale: causano più incendi perché hanno bisogno di più prede."

Dal 2011 al 2017, Bonta e i suoi colleghi hanno intervistato indigeni, pompieri ed altri studiosi che avevano visto i falchi incendiari trasportare il fuoco nelle savane Australiane.

Nelle loro osservazioni, il nibbio bruno (Milvus migrans), il nibbio fischiatore (Haliastur sphenurus) e il falco bruno (Falco berigora, cugino del falco pellegrino, l'animale più veloce del mondo) si riuniscono intorno ad aree incendiate, scendono per raccogliere rami infuocati e li trasportano con il becco o con gli artigli, sia da soli che in gruppo. Dopo aver lasciato cadere i rami e aver dato fuoco ad un'altra zona, volano in picchiata per acchiappare cavallette e altri invertebrati intenti a sfuggire alle fiamme.

Seppur affascinante, questo comportamento può mettere in pericolo anche altri volatili australiani più rari, come il nibbio codasquadrata e il nibbio aliscritte, che vengono illegalmente uccisi dagli allevatori nell'intento di proteggere il loro bestiame dagli incendi.

Il mondo animale riesce sempre a stupirci, come nel caso del comportamento umano osservato negli scimpanzé.