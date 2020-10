L'incredibile capacità di adattamento del totano gigante del Pacifico vi stupirà

Esistono delle creature che riescono a vivere in ambienti - per noi esseri umani - estremi. Uno dei più incredibili è il totano gigante del Pacifico (Dosidicus gigas) che, dalle oscure e schiaccianti profondità marine, ogni notte sale fino alla superficie per nutrirsi. Come fanno ad adattarsi a due ambienti così diversi?

Un team di esperti ha deciso di osservare in prima persona il comportamento di queste incredibili creature. Nei luoghi in cui riposano, infatti, c'è poco ossigeno, alte pressioni e temperature vicine allo zero. Come fanno? In poche parole, queste creature alterano il loro codice genetico per adattarsi al meglio alla situazione in cui si trovano.

I calamari, quindi, per sopravvivere a condizioni ambientali estreme si ritirano in una sorta di stato di animazione sospesa rallentando il loro tasso metabolico. Sono capaci di ridurre il loro fabbisogno di ossigeno, disattivare i processi biologici non essenziali ed evitano i danni causati dalle basse temperature.

Uno dei meccanismi che mantiene flessibile il metabolismo dei calamari sono i cosiddetti "microRNA" (trovati anche nel cuore e nel cervello di queste creature), capaci di rallentare il metabolismo mentre sono privi di ossigeno, aiutando a proteggere questi organi dai danni. Scoperte del genere, oltre ad aumentare la nostra conoscenza su queste creature, hanno anche implicazioni molto importanti per la medicina e possono aiutare i ricercatori a comprendere e trovare soluzioni innovative per condizioni di salute come ictus, ischemia e trapianti di organi.