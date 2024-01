Incredibile, ma questa capra estinta era più simile a un coccodrillo che a una capra

Una specie di capra estinta, Myotragus balearicus, che un tempo vagava per le terre che collegavano le Isole Baleari all'Europa continentale, si è rivelata essere l'unico mammifero a sangue freddo conosciuto al mondo. Questo caprino, vissuto sull'attuale isola spagnola di Maiorca, ha subito una serie di cambiamenti morfologici.

Il motivo è semplice: sopravvivere in un ambiente con risorse limitate, diventando una specie nana con arti più corti, cervello ridotto e organi sensoriali più piccoli (come gli elefanti nani della Sicilia).

Gli scienziati, esaminando la struttura ossea del Myotragus balearicus, hanno scoperto tessuti lamellari-zonali simili a quelli trovati nei rettili ectotermici. Questi indicano che il caprino aveva la capacità di crescere lentamente e di adattare il suo tasso di crescita in base alla disponibilità di risorse, una caratteristica tipica dei rettili. Inoltre, l'animale raggiungeva la maturità sessuale intorno ai 12 anni, molto più tardi rispetto alle specie di capre tipiche che maturano sessualmente entro 9 mesi.

Questi avevano uno stile di vita più lento rispetto alle specie moderne, trascorrendo più tempo al sole e muovendosi lentamente. Gli studiosi Meike Köhler e Salvador Moyà-Solà, nel loro studio pubblicato sulle Proceedings of the National Academy of Sciences nel 2009, hanno sottolineato che Myotragus non solo riduceva le capacità aerobiche e i tratti comportamentali, ma sincronizzava anche i tassi di crescita e i bisogni metabolici con le condizioni di risorse prevalenti, proprio come fanno i rettili ectotermici.

Tuttavia, l'analisi delle ossa porta a controversie. Nelle specie ectotermiche, le ossa sono tipicamente composte da osso lamellare a crescita lenta, ma sono stati trovati anche ossa fibrolamellari a crescita rapida, tipiche delle specie a sangue caldo, in dinosauri e uccelli. Gli studiosi considerano la possibilità di una condizione intermedia tra il sangue caldo e il sangue freddo (qual è stato il primo animale ad avere il sangue caldo?).

Il caprino Myotragus balearicus è un modello di studio eccellente, poiché l'isola su cui viveva non aveva predatori naturali. Sull'isola povera di risorse di Maiorca, ha sviluppato tratti simili ai rettili che gli hanno permesso di sopravvivere per 5,2 milioni di anni, più del doppio rispetto alle specie della terraferma. Purtroppo però, a causa dello sviluppo di questi tratti, la specie non è sopravvissuta all'arrivo degli umani sull'isola circa 3.000 anni fa, che, insieme al declino delle specie vegetali preferite, ha probabilmente causato la loro estinzione.