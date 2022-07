L'incredibile cavalcavia di Huangjuewan, il passaggio più complicato della Cina

A prima vista potrebbe sembrare un labirinto ingarbugliato di strade e corsie che si sovrappongono... ed effettivamente lo è. Chiamato cavalcavia di Huangjuewan, questo insieme di strade è stato parzialmente aperto al pubblico nel 2017 e da allora non smette di stupire il mondo del web con le sue 20 corsie.

La struttura è stata costruita per collegare una città di 8 milioni di persone a causa della complicata morfologia del comune di Chongqing nel sud-ovest della Cina. Nella regione, infatti, i funzionari avevano bisogno di uno svincolo per collegare l'aeroporto, la città e una superstrada. Per farlo, i progettisti hanno dovuto cercare la soluzione migliore.

Lo svincolo ha 15 rampe e 20 corsie che vanno in otto direzioni diverse. La lunghezza totale delle strade è stimata in poco più di 16,4 km, la costruzione è iniziata nel 2009 ed è stata aperta al pubblico parzialmente soltanto nel 2017. L'interscambio per ovvie ragione è diventato un fenomeno di Internet e ha suscitato forti risposte dalle persone del web.

Il cavalcavia di Huangjuewan a cinque livelli, pensate, è stato considerato il passaggio più complicato nel Chongqing sud-occidentale della Cina. Potrebbe sembrare esagerato, ma grazie alla sua costruzione gli addetti ai lavori sono riusciti anche a ridurre il congestionato traffico urbano e i tempi di transito tra le diverse zone della città (a proposito, ecco come secondo la scienza si può risolvere il problema del traffico).

Incredibile, vero? In Turchia, ad esempio, è stato recentemente inaugurato il ponte sospeso più lungo al mondo.