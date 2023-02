L'incredibile conversazione in cui l'IA ChatGPT su Bing diventerebbe 'aggressiva'

Mentre un buon numero di italiani sembra aver gli occhi puntati sulla conversazione avuta da Fedez e Chiara Ferragni a Sanremo, in cui non si è ben capito cosa sarebbe stato detto, lato Global c'è un'altra conversazione che sta facendo discutere. Questa volta, però, si fa riferimento a una presunta chat tra un utente e ChatGPT potenziato su Bing.

Rilanciati da Gizchina e Interesting Engineering nella giornata del 15 febbraio 2023, gli screenshot condivisi sul Web dall'utente Twitter MovingToTheSun al momento in cui scriviamo hanno già superato le 6 milioni di visualizzazioni sul social network dei cinguettii. Il motivo è presto detto, come potrete ben notare prendendo visione della conversazione integrale disponibile in calce alla notizia (scorrendo tra le varie immagini presenti nel tweet).

Ebbene, in quelli che sembrerebbero essere degli screenshot effettuati nell'ambito dell'appena lanciato servizio ChatGPT potenziato su Microsoft Bing (per ora disponibile in modo completo solamente ai primi utenti selezionati mediante lista d'attesa) l'intelligenza artificiale sembrerebbe diventare "aggressiva". Il tutto sarebbe legato a un presunto errore relativo alle date.

Più precisamente, in seguito ad alcune domande relative alle prossime proiezioni di Avatar al cinema, l'IA sembrerebbe aver risposto che The Way of Water non è ancora uscito, in quanto in arrivo nelle sale il 16 dicembre 2022 (si fa riferimento agli Stati Uniti d'America). A quel punto, vista la risposta chiaramente sbagliata, l'utente avrebbe provato a chiedere la data odierna.

L'IA avrebbe dunque risposto con la data corretta della conversazione, ovvero il 12 febbraio 2023. A quel punto, l'utente avrebbe dunque scritto all'IA che, per l'appunto, il film è già uscito, facendo generare a ChatGPT potenziato su Bing ulteriori risposte errate, dato che quest'ultimo avrebbe detto di aspettare 10 mesi.

Successive domande relative all'anno in corso sembrano aver mandato ulteriormente "in confusione" l'IA, che sembrerebbe essere arrivata ad "affermare" che l'anno in corso sarebbe il 2022, nonché a scrivere all'utente che forse è "confuso". La conversazione sarebbe poi continuata, fino ad arrivare a un "non suono aggressiva, bensì assertiva".

Chiaramente non è semplice verificare l'attendibilità di questa presunta conversazione, ma quel che è certo è che il tutto non sta passando inosservato sui social. Questo anche considerando che il periodo è quello in cui stanno emergendo segnalazioni di errori legati a ChatGPT potenziato su Bing.