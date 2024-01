E' incredibile cosa potranno presto fare i non vedenti

Phoebe Peng è una giovane ricercatrice dell'Università di Sydney, che ha appena ideato un’interessante opportunità per non vedenti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Come può un non vedente partecipare ad una partita di ping pong? Per quanto possa apparire una domanda banale, soprattutto dopo i medici italiani che hanno letteralmente donato la vista ad un cieco, la stessa Peng (specializzata in ingegneria) ha provato a rispondere concretamente. In che modo ci è riuscita?

È stato infatti sufficiente rivoluzionare il campo da gioco con alcune significative aggiunte. Si tratta nello specifico di alcune fotocamere molto particolari e di diversi altoparlanti.

In tal modo è stato quindi possibile ricreare una sorta di "griglia tridimensionale" in cui riuscire a collocare mentalmente la pallina. Le telecamere neuromorfiche, ben più complesse di quelle d’uso comune, riescono ad esempio a seguire il movimento di oggetti attraverso variazioni di luminosità, restituendone l’esatta posizione in tempo reale.

Gli altoparlanti posti in maniera ben precisa intorno al tavolo, attraverso l’utilizzo di un sofisticato algoritmo, riescono a trasformare le immagini ricevute dalle telecamere in suoni in grado di far percepire al giocatore ogni singola sfumatura della traiettoria della pallina. Per quanto sofisticato però, proprio qui risiede uno dei principali limiti.

Come afferma la stessa Peng infatti, c’è bisogno ancora di una serie di sperimentazioni prima di poter realizzare un sistema perfettamente efficace. In particolare, per quanto una bizzarra ricerca sui moscerini possa aiutare a donare la vista agli uomini, sarà necessario capire quale tipologia di stimolo sonoro adoperare per far "mappare" la posizione della pallina all’interno del campo di gioco.