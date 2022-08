Ecco l'incredibile costo dello Space Launch System, il mega-razzo della NASA

Il viaggio inaugurale dello Space Launch System (SLS) sappiamo tutti com'è finito, purtroppo: ha subito un rinvio mentre stava per partire nell'ambito della missione Artemis I. Il nuovo vettore della NASA, però, promette sulla carta grandi passi avanti nell'esplorazione del cosmo e nella conquista della Luna e di Marte.

Si tratta di un colosso alto 98 metri che, in modo simile alla storia del telescopio spaziale James Webb, ha subito numerosi ritardi e slittamenti. Dall'inizio del suo sviluppo nel 2011, quando aveva un budget di 10 miliardi di dollari, a causa di problemi economici, di modifiche al design, ostacoli politici e altri problemi è stato rimandato al 2017, poi al 2018, 2019, 2020, 2021 e, infine, al 2022.

L'Office of Inspector General dell'agenzia spaziale americana ha pubblicato nel novembre 2021 un rapporto sull'aumento dei costi di sviluppo per SLS tra la sua prima iterazione fino a oggi. Secondo il documento, la NASA finirà per spendere un totale di 93 miliardi di dollari per il programma Artemis tra il 2012 e il 2025 e ogni lancio avrà un prezzo di circa 4,1 miliardi di dollari.

Un costo elevato, forse anche troppo, che per alcuni si è trasformata in una situazione imbarazzante. I motivi sono molteplici: i ritardi, il design ancorato a un'idea arretrata e il fatto che Elon Musk, con la sua Starship, promette di far lo stesso lavoro di SLS ma meglio e, soprattutto, a un costo sensibilmente inferiore.

Insomma, lo Space Launch System è un progetto con luci e ombre, ma solo il tempo (e le missioni Artemis) ci potranno dire se quella della NASA è stata una buona scelta o un'idea scellerata.