Incredibile! Creati dei nanobot che accelerano la produzione della birra

La birra è sicuramente una delle bevande più amate dall'umanità e si fa da migliaia di anni. Tuttavia, il processo di fermentazione può essere lungo e può richiedere fino a quattro settimane... ma per ovviare a questo "limite" gli scienziati stanno utilizzando dei "BeerBot", robot che possono accelerare la fermentazione.

Questi piccoli robot contengono lievito ed eliminano persino la necessità di filtraggio. Il processo di fermentazione, come gli esperti sapranno, inizia estraendo lo zucchero da cereali come l'orzo maltato, creando una soluzione acquosa chiamata mosto. I lieviti vengono aggiunti per fermentare lo zucchero, trasformandolo in alcol, anidride carbonica e nuovi composti aromatici.

Poiché serve del tempo e il risultato finale potrebbe essere compromesso da alcuni fastidiosi microbi, l'incapsulamento del lievito in capsule polimeriche - ovvero in piccoli robot - potrebbe accelerare la fermentazione e ridurre al minimo il deterioramento. Quando i ricercatori hanno utilizzato i BeerBot per fermentare il malto d'orzo, hanno scoperto che le capsule semoventi fermentavano lo zucchero più velocemente delle cellule di lievito libere.

Inoltre il loro utilizzo ha eliminato la necessità di una fase di filtrazione aggiuntiva tipicamente utilizzata per rimuovere le cellule di lievito libere, semplificando il processo di fermentazione. Una grande novità, con un design semplice, effettuato con stampa 3D, che può essere tranquillamente ampliato per scopi industriali anche in altri settori (come la produzione di vino o formaggio).