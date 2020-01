Questa incredibile creatura è senza occhi, ma ci vede lo stesso benissimo

Un cugino delle stelle di mare, chiamato Ophiocoma wendtii, risiede nelle barriere coralline dei Caraibi e del Golfo del Messico. La creatura non è dotata di occhi ma, secondo gli scienziati che lo hanno studiato, ci vede lo stesso.

Questa è solo la seconda specie nota per essere in grado di vedere senza avere gli occhi, grazie ad una capacità chiamata "visione extraoculare". Ciò è reso possibile grazie a delle cellule sensibili alla luce, chiamate fotorecettori (che coprono il corpo della creature) e delle cellule chiamate cromofori (che cambiano colore durante il giorno).

L'Ophiocoma wendtii ha cinque braccia, è imparentata alle stelle marine, ai cetrioli di mare, ai ricci di mare e ad altri invertebrati marini chiamati echinodermi. Quest'ultimi hanno un sistema nervoso ma non sono dotati di cervello. Misura fino a 35 centimetri e vive in habitat luminosi e complessi, con alte minacce di predazione da parte dei pesci. Per questo, la creature rimane nascosta durante il giorno ed esce di notte solo per nutrirsi.

I suoi fotorecettori sono circondati durante il giorno da cromofori che restringono il campo della luce rilevata. Il sistema visivo non funziona di notte, quando i cromofori si contraggono. "Se le nostre conclusioni sui cromofori sono corrette, questo è un bell'esempio di innovazione nell'evoluzione", ha affermato Lauren Sumner-Rooney, ricercatore presso il Museo di Storia Naturale dell'Università di Oxford e autore dello studio pubblicato sulla rivista Current Biology.

Esperimenti di laboratorio hanno indicato che queste stelle marine, nonostante la mancanza degli occhi, riescono lo stesso a "vedere". Situati in un contenitore circolare dipinto di bianco, le creature si spostavano verso i bordi colorati in nero, che suggerivano un nascondiglio. La stessa prova, poi, è stata effettuata con una parete grigia, in modo che nessuna parte del contenitore fosse più chiara o più scura, e gli animali si sono comunque spostati verso la zona nera. Ciò suggerisce che loro visione non si basa su un fattore di "luminosità". "È un concetto alieno per noi. Ma per ora conosciamo solo due esempi", ha aggiunto infine Sumner-Rooney.