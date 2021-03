L'incredibile deepfake di Tom Cruise, parla il creatore: ecco come ha fatto

Circa una settimana fa abbiamo effettuato su queste pagine un resoconto relativo alla vicenda del deepfake di Tom Cruise, che aveva ingannato molti su TikTok. Ebbene, ci sono aggiornamenti, in quanto la persona dietro il popolare account ha deciso di rilasciare delle dichiarazioni pubbliche.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, l'autore ha voluto "rassicurare" coloro che si erano "spaventati" per via dell'incredibile risultato ottenuto mediante deepfake. Infatti, la persona dietro all'account ha affermato che non è esattamente da tutti riuscire a sfruttare questo tipo di tecnologia. Infatti, per quanto i video pubblicati da TikTok siano riusciti a ingannare molti, non si è certamente trattato di un "lavoro da un singolo clic".

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la persona dietro all'account dal nickname "@deeptomcruise" è uno specialista belga in campo di VFX, ovvero Chris Ume, che nella sua carriera ha realizzato, tra l'altro, gli effetti per la serie "Sassy Justice", legata ai creatori di South Park (Trey Parker e Matt Stone).

Quest'ultimo ha spiegato che ci sono volute settimane di lavoro frame per frame, nonché l'utilizzo di algoritmi e tool dedicati (tra IA e schede video NVIDIA RTX 8000), per riuscire a realizzare anche solamente un singolo video di quelli coinvolti. Inoltre, è stato necessario coinvolgere l'attore Miles Fisher, in grado chiaramente di svolgere di impersonare il ruolo di Tom Cruise in modo professionale.

Ume ha inoltre "confessato" che, per rendere il più possibile fedele il risultato, è stata utilizzata una combinazione di CGI, VFX e deepfake. Insomma, siamo dinanzi al lavoro di professionisti e del settore e questo spiega anche la qualità raggiunta dal deepfake, che infatti era stata definita incredibile da molti.

Chiaramente l'esperimento effettuato da Ume ha fatto discutere, in quanto ha portato a diverse ulteriori preoccupazioni in merito ai deepfake, facendo credere ad alcune persone che sia semplice realizzare un contenuto di questo tipo. "Ha fatto il suo. [...] Ci siamo divertititi. Ho creato consapevolezza. Ho mostrato le mie skill. Abbiamo fatto sorridere le persone. Questo è tutto, il progetto è finito", ha affermato lo specialista belga.

Per il resto, qui sotto potete trovare un'immagine che mostra le differenze prima e dopo il lavoro di Ume. Inoltre, in apertura è presente un video, caricato su YouTube dallo stesso creatore, che mostra il "dietro le quinte".