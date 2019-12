Ecco quale sarà l'incredibile destino delle sonde Pioneer 10 e 11 e Voyager 1 e 2

Negli anni 70, la NASA inviò quattro sonde spaziali senza pilota nel sistema solare: Pioneer 10 e 11 e Voyager 1 e 2 che, dopo il completamento delle loro missioni, hanno continuato senza sosta il loro viaggio nello spazio. Ma, in futuro, cosa ne sarà di loro? Dove arriveranno? Una coppia di ricercatori ha calcolato le loro prossime tappe.

La coppia, Coryn Bailer-Jones del Max Planck Institute for Astronomy e Davide Farnocchia del Jet Propulsion Laboratory, ha pubblicato la loro ricerca sul server di prestampa arXiv. Per trovare alcune possibili risposte hanno utilizzato il telescopio spaziale Gaia; lanciato dall'Agenzia spaziale europea nel 2013, è stato stazionato in un punto appena fuori dall'orbita terrestre. Durante la sua carriera Gaia ha raccolto informazioni su un miliardo di stelle, compresi i loro percorsi attraverso lo spazio.

Con i dati che descrivono i percorsi dei quattro veicoli spaziali e quelli che descrivono i percorsi di una miriade di stelle, i ricercatori sono stati in grado di calcolare l'itinerario futuro dei quattro veicoli spaziali. Secondo i ricercatori, infatti, entro il prossimo milione di anni i quattro veicoli spaziali si avvicineranno a circa 60 stelle, distanziandosi entro due parsec (ogni parsec corrisponde a 3.26 anni luce) verso 10 di essi.

Pioneer 10 sarà probabilmente il primo a passare da un sistema stellare, HIP 117795, che si trova nella costellazione di Cassiopea: i loro calcoli mostrano che l'astronave passerà entro 0,231 parsecs della stella in circa 90.000 anni. Hanno anche scoperto che tutti e quattro i veicoli spaziali viaggeranno per molto tempo prima di scontrarsi o essere catturati da un sistema stellare, nell'ordine di 1.020 anni.

Per quanto riguarda gli altri veicoli spaziali: Voyager 1 si avvicinerà alla stella TYC 3135-52-1, Gaia DR2 2091429484365218432 e HD 28343; Voyager 2, invece, andrà verso la stella Ross 248 e Gaia DR2 4370380741264455296; Pioneer 11, infine, visiterà TYC 992-192-1 e Gaia DR2 454473057495679385.