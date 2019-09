L'incredibile display Samsung che passa da 65 a 98 pollici attira l'attenzione a IFA 2019

Se ci seguite su Instagram probabilmente l'avete già visto: stiamo parlando dell'incredibile display portato da Samsung a IFA, che è in grado di passare automaticamente da un'ampiezza di 65 pollici fino a un massimo di 98 pollici. In molti si sono dichiarati confusi sui social network, ma non preoccupatevi: vi spieghiamo subito di cosa si tratta.

Ebbene, il display che potete vedere nelle immagini e nel video presenti in allegato alla notizia non ha nemmeno un nome ed è un semplice esercizio di stile da parte di Samsung. D'altronde, l'IFA di Berlino è sempre stata un'occasione per "mostrare i muscoli" e quindi le varie società si sfidano attraverso le più disparate tecnologie, mostrando prototipi su prototipi.

In molti stanno ipotizzando come funzioni veramente questo "schermo automatico". Non lo sappiamo con certezza, ma probabilmente dietro ai vari quadrati che si spostano è presente un display piuttosto ampio e quest'ultimo è in grado di rilevare il movimento sopra di esso e di adeguarsi di conseguenza via software, allargando o riducendo l'immagine. Si tratta solamente di una nostra ipotesi, ma ci sembra la soluzione più plausibile.

Si tratta comunque di un prototipo piuttosto interessante. Immaginatevi di implementare questo display sul muro di casa e lasciare tutti increduli non appena esso amplia l'immagine. Per le altre notizie provenienti dalla fiera di Berlino, vi consigliamo di consultare la nostra pagina evento dedicata a IFA 2019.