Questo incredibile dispositivo è capace di creare ologrammi dal nulla

All'inizio degli anni 2000 la tecnologia di Star Wars ci sembrava fantascienza, mentre al giorno d'oggi oggetti visti nella trilogia cinematografica stanno (quasi) diventando di uso comune. Se prima gli ologrammi esistevano solo nei lungometraggi, adesso fanno parte del nostro mondo... come questa nuova invenzione cinese.

Gli scienziati dell'Hongtuo Joint Laboratory di Wuhan, in Cina, hanno inventato quella che sembra essere una "penna laser" in grado di scrivere a mezz'aria. Secondo quanto affermato dal South China Morning Post, il dispositivo utilizza impulsi laser per utilizzare gli elettroni dalle particelle d'aria e trasformarli in plasma che emette luce.

Grazie a questa tecnologia, quindi, è possibile formare parole a mezz'aria. "Con il nuovissimo dispositivo, possiamo disegnare nell'aria senza usare carta e inchiostro", ha affermato questa settimana lo scienziato capo del laboratorio Cao Xiangdong al Science and Technology Daily. Gli addetti ai lavori hanno mostrato la pratica - facendo vedere i caratteri cinesi - ma non hanno spiegato la teoria.

La nuova invenzione funziona concentrando impulsi laser ad alta intensità nell'aria per produrre plasma o gas ionizzato che emette energia sotto forma di luce. I ricercatori hanno affermato di aver impiegato uno scanner 3D in modo da poter disporre i dati necessari per la formazione del carattere e mostrare la scritta con precisione nell'aria, ma non sappiano nient'altro.

L'obiettivo è utilizzare questa penna nell'informatica quantistica, nell'imaging cerebrale e in altre tecnologie avanzate. A proposito, sapete che gli ologrammi stanno perfino aiutando gli studenti di medicina?