Incredibile: Elon Musk starebbe valutando di ritirare Twitter/X in Europa

Incredibile rumor riportato dall’Insider. A quanto pare, Elon Musk starebbe valutando la possibilità di ritirare X dall’Europa in risposta alla nuova regolamentazione approvata dalla Commissione Europea.

Una persona vicina al miliardario, al popolare sito di notizie ha rivelato che il miliardario avrebbe discusso la rimozione dell’applicazione ed il blocco dell’accesso agli utenti dell’UE. Alla base dell’idea ci sarebbe il nuovo Digital Services Act, il pacchetto normativo che stabilisce una serie di stringenti regole per frenare la diffusione di contenuti dannosi, ma anche per vietare o limitare determinate pratiche di targeting degli utenti e condividere alcuni dati interni con gli organi regolatori.

Proprio negli scorsi giorni, si è parlato di una pesante multa per X da parte dell’UE per alcuni post riguardanti la guerra tra Israele ed Hamas. Il commissario per il mercato interno Thierry Breton aveva inviato una lettera a tutte le piattaforme per chiedere chiarimenti sulla gestione dei contenuti sull’attacco terroristico di Hamas. A stretto giro di orologio era arrivata la replica della CEO di X Linda Yaccarino, che aveva osservato come il team moderazione abbia rimosso migliaia di post su Hamas nelle ore successive all’attacco.

Reuters ha provato a raggiungere X per un commento sul rumor, ma non ha ottenuto alcun tipo di risposta.