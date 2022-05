Incredibile errore sul sito di Western Digital: hard disk in vendita ad 1 Dollaro!

Un incredibile errore umano, o bug di sistema, sul sito web americano di Western Digital ha fatto letteralmente crollare i prezzi di dischi rigidi. Come noto, WD è uno dei marchi più popolari ed autorevoli del mercato, motivo per cui la disponibilità di hard disk a prezzi ridotti ha scatenato la corsa agli acquisti.

Nello specifico, come si può vedere negli screenshot in calce, nella serata di ieri alcuni HDD sono stati venduti a prezzi a partire da 1 Dollaro, ma na erano disponibili alcuni anche a 3, 5 e 10 Dollari. Come spiegato da molti, alcuni dei prodotti interessati da questo errore di prezzo erano anche di prim’ordine: emblematico è il modello WD Surveillance che con una valutazione di 4,8 stelle poteva essere acquistato ad 1 Dollaro. Un HDD di classe enterprise della linea WD Gold invece era disponibile a soli 5 Dollari.

I colleghi di Neowin hanno provato a fare un ordine ma ancora non è chiaro se quelli inviati durante il lasso di tempo in cui i prezzi sono rimasti così bassi saranno rispettati o meno. Amazon nella maggior parte dei casi è solita annullarli come stabilito anche dalle condizioni del servizio, e vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori informazioni a riguardo.

La notizia arriva a poche settimane dalla contaminazione che ha fatto perdere 7 miliardi di GB di memorie a WD.