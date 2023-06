Questa incredibile eruzione vulcanica ha creato una tempesta di fulmini da record

Immaginatevi un cielo scuro, illuminato da 192.000 fulmini che si diffondono attraverso una colonna tumultuosa di cenere e vapore acqueo in sole 11 ore. Questi lampi hanno raggiunto un picco di 2.615 al minuto, rendendo questa tempesta di fulmini la più intensa mai registrata. E non solo: ha prodotto le saette più alte mai viste.

L'eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai è ufficialmente la più grande eruzione esplosiva del secolo, creando una colonna di cenere, acqua e gas alta almeno 58 chilometri. "Questa eruzione ha innescato una super tempesta, come non ne abbiamo mai viste prima", afferma la vulcanologa Alexa Van Eaton, dell'United States Geological Survey (USGS).

La scoperta è stata possibile grazie a una combinazione di letture ottiche e radio, raccolte come un unico set di dati. Gli strumenti utilizzati misuravano la radiazione elettromagnetica sia nelle frequenze visibili che radio, compresi i satelliti in orbita e le antenne radio a terra che erano in grado di rilevare impulsi di corrente elettrica.

I dati hanno permesso di ottenere una simulazione in tempo reale della tempesta di fulmini che si stava verificando sopra Hunga, nonostante l'immensità e la densità della colonna di cenere che si stava espandendo. Le osservazioni hanno mostrato che l'eruzione è durata più a lungo di quanto si pensasse inizialmente, contenendo quasi mezzo miliardo di impulsi elettrici.

Insomma, la forza della natura ci lascia sempre senza parole.