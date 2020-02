Incredibile esemplare di calamaro gigante catturato da ricercatori della Nuova Zelanda

Il calamaro gigante è una specie molto elusiva. Leggende urbane parlavano di esemplari lunghi oltre 25 metri, ma nessun animale di queste dimensioni è stato documentato scientificamente, principalmente a causa delle profondità in cui vivono. Nonostante non sia l'esemplare più grande, recentemente dei ricercatori ne hanno catturato uno.

Mentre erano in una spedizione per sondare il nasello neozelandese, il pesce commerciale più prezioso della Nuova Zelanda, alcuni ricercatori del National Institute of Water and Atmospher Research Ltd (NIWA) si trovarono davanti ad una scoperta sensazionale: recuperando la loro rete a strascico da una profondità di 442 metri individuarono alcuni tentacoli. Tentacoli di una calamaro gigante.

Secondo il leader del viaggio, Darren Stevens, ci sono voluti sei membri del personale per sollevare il calamaro gigante dalla rete, che era grande 4 metri e pesava circa 110 chilogrammi. Sebbene queste creature siano molto rare, possono essere trovate in tutto il mondo, dal Giappone al Golfo del Messico, ma molto spesso sembrano navigare nelle acque della Nuova Zelanda.

"È solo il secondo esemplare che abbia mai visto. Ho partecipato a circa 40 viaggi a Tangaroa e la maggior parte di questi dura circa un mese e ne ho visti solo due. È piuttosto raro", afferma Stevens in una dichiarazione. I ricercatori a bordo hanno prelevato alcuni campioni: la testa, gli occhi, gli organi riproduttivi e lo stomaco. Una piccola struttura ossea nella sua testa verrà utilizzata per cercare di capire l'invecchiamento dei calamari.

"Abbiamo preso lo stomaco perché non si sa praticamente nulla della dieta di un calamaro gigante", afferma Stevens. Anche gli occhi della creatura sono importantissimi, visto che "sono davvero rari." Una scoperta sensazionale che potrebbe portare a nuove incredibili scoperte su questa misteriosa creatura.