Questo incredibile esemplare è ii pesce tropicale più vecchio del mondo: ecco la sua età

Oltre allo squalo della Groenlandia, che può raggiungere la veneranda età di 500 anni, esistono anche creature - non altrettanto longeve - che possono vivere a lungo sul nostro pianeta. Un recente studio pubblicato sulla rivista Coral Reefs ha esaminato tre specie di dentici tropicali nell'Australia occidentale per cercare di accertare la loro età.

Nel mucchio di pesci esaminati, è stato trovato un esemplare da record: un Macolor macularis di 81 anni, 20 anni al di sopra della stima precedente per la massima aspettativa di vita e il più vecchio pesce di barriera tropicale del mondo (anche il Bigmouth buffalo (Ictiobus cyprinellus) ha una vita incredibilmente longeva).

I ricercatori, per stimare la sua età, hanno analizzato le ossa dell'orecchio, in un modo simile agli anelli degli alberi. Qui gli esperti hanno scoperto che due delle tre specie che stavano campionando erano i pesci associati alla barriera corallina tropicale più longevi registrati fino ad oggi: uno vecchio 79 anni e il nostro campione di longevità, di 81 anni. Gli altri undici esemplari erano tutti sessantenni.

Oltre ad essere una scoperta senza precedenti, i dati ottenuti sono di vitale importanza per la gestione della conservazione di questi pesci. "Fino ad ora, il pesce più vecchio che abbiamo trovato in acque tropicali poco profonde aveva circa 60 anni", afferma il dott. Brett Taylor, biologo ittico dell'Australian Institute of Marine Science (AIMS), che ha condotto lo studio. "Abbiamo identificato due specie diverse qui che stanno diventando ottantenni".

Per farvi capire, alcuni di questi pesci si trovano in queste acque dal 1939. "È semplicemente incredibile per un pesce vivere su una barriera corallina per 80 anni", afferma infine Taylor.