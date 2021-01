Un'incredibile esemplare di rinoceronte lanoso è comparso dal permafrost

Il permafrsot continua a rivelarci incredibili sorprese, come ad esempio l'incredibile esemplare di un lupo e di un uccello risalenti a svariate migliaia di anni fa. Recentemente, invece, un rinoceronte lanoso ben conservato - con molti dei suoi organi interni - è stato rivelato dallo scioglimento del permafrost in Siberia.

Con un'età di tre o quattro anni, morì tra 20.000 e 50.000 anni fa. La carcassa è notevolmente ben conservata e comprende ancora alcuni dei suoi peli color nocciola, tessuti molli, intestini, denti, grumi di grasso e persino il suo corno. La morte? "Molto probabilmente annegamento", second il dottor Valery Plotnikov dell'Accademia delle scienze della Repubblica di Sakha (Yakutia).

"Il sesso dell'animale è ancora sconosciuto. Stiamo aspettando che le analisi al radiocarbonio definiscano quando è vissuto; l'intervallo di date più probabile è compreso tra 20.000 e 50.000 anni fa" continua l'esperto. La reliquia si trova ancora in Yakutia, in Siberia, in attesa che si formino strade di ghiaccio in modo che possa essere trasferita nella capitale della regione, Yakutsk.

In questo modo potrà essere studiata dagli scienziati. Questa nuova scoperta ha contribuito a dimostrare che i rinoceronti lanosi erano ricoperti di peli spessi, un dettaglio che precedentemente poteva essere scorto solo dalle pitture rupestri. Lo stesso Plotnikov ha descritto il nuovo rinoceronte come avente un "sottopelo corto molto spesso".

Insomma, una grande scoperta rivelata ancora una volta dal permafrost.