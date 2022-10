L'incredibile e fantasmagorica storia delle banane

Vi siete mai chiesti qual è la storia della banana? No? Beh, non ci sorprende... Tuttavia, se siete qui è solo per due motivi: o siete dei curiosi patologici oppure siete in pausa lavoro/studio.

Più di 7.000 fa, le comunità dell’Oceania iniziarono a dar di matto per i frutti della Musa acuminata, così decisero di specializzarsi nella sua coltivazione. Dopo lunghi processi di evoluzione, il prodotto della suddetta coltura è diventato la famosa banana dolce, priva di semi e protetta da una buccia facile da maneggiare.

Le banane che mangiamo oggi non sono altro che il clone di un’unica varietà e questa constatazione dovrebbe spaventarci: basta una semplice e singola piaga per decimarne l’offerta globale. Questo nuovo studio ha fatto luce sui parenti di piante di banano che hanno contribuito allo sviluppo del frutto, scoprendo anche tre specie, o sottospecie, mai descritte all’interno dell’albero genealogico della banana.

La bacca in questione può avere due (diploidi, come noi), tre (triploidi), o quattro (tetraploidi) copie di ogni cromosoma; è logico e corretto pensare che più materiale genetico è custodito nella cellula, più complessa sarà la ricostruzione di un’ordinata storia evolutiva. Ai fini della sintesi di un albero genealogico, sono state analizzare le impronte genetiche di ben 226 estratti di foglie di banana.

“Qui mostriamo che la maggior parte delle odierne banane diploidi, che discendono dalla banana selvatica M. acuminata, sono ibridi tra diverse sottospecie”, afferma la dottoressa Julie Sardos, dell'Alliance of Bioversity International e CIAT, in Francia. “Almeno tre misteriosi antenati selvatici in più devono aver contribuito a questo genoma misto, migliaia di anni fa, ma non sono stati ancora identificati”.

Probabilmente, due elementi dei tre parenti ignoti sono stati già individuati precedentemente dagli scienziati, utilizzando un diverso approccio di analisi genetica. Stabilire che esistono almeno tre specie o sottospecie estranee alla ricerca scientifica apre infinite possibilità; prima fra tutte, l’eventualità che queste piante siano ancora sul nostro pianeta.

"La nostra convinzione personale è che vivano ancora da qualche parte allo stato brado, mal descritti dalla scienza o non descritti affatto, in quel caso sono probabilmente minacciati", afferma Sardos. Così, sono state organizzate delle vere e proprie spedizioni alla ricerca di queste leggendarie piante, avvalendosi di dati ottenuti dal confronto genetico fra specie simili.

Ecco dove il gruppo di esperti si sta concentrando per trovare i famigerati banani: il primo dovrebbe trovarsi nell’area tra il Golfo di Thailandia e il Mar Cinese Meridionale, il secondo tra il Borneo settentrionale e le Filippine e il terzo nella zona dell'isola della Nuova Guinea. Badate bene a pensare che questo dispendio di risorse ed energie sia sprecato, in quanto trovare questi antenati ci permetterà di preservare la biodiversità che offrono e di coltivare banane migliori.

Vi aggiorneremo nel caso in cui queste piante siano scoperte.