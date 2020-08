L'incredibile 'farfalla cosmica' sbatte le sue ali in una nuova spettacolare immagine

Conosciuta comunemente come NGC 2899, questa struttura cosmica sembra fluttuare e svolazzare nel cielo in questa nuova immagine del Very Large Telescope (VLT) dell'ESO. L'oggetto in questione non è mai stato ripreso con dettagli così sorprendenti e, da questa prospettiva, sembra essere una spettacolare farfalla spaziale.

L'oggetto, situato tra 3000 e 6500 anni luce di distanza nella bellissima costellazione meridionale delle Vele, ha due stelle centrali, che si ritiene diano il suo aspetto quasi simmetrico alla formazione. Dopo che una stella ha raggiunto la fine della sua vita e ha gettato via i suoi strati esterni, l'altra stella ora interferisce con il flusso di gas, creando la forma che possiamo ammirare.

La creatura svolazzante cosmica è stata catturata utilizzando lo strumento FORS (FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph) installato su UT1 (Antu), uno dei quattro telescopi (da ben 8,2 metri) che compongono il Very Large Telescope. Questo strumento ad alta risoluzione è stato uno dei primi ad essere installato sul VLT dell'ESO.

La creazione di questa immagine è stata possibile nell'ambito del programma ESO Cosmic Gems, un'iniziativa di sensibilizzazione per produrre immagini di oggetti interessanti, intriganti o visivamente spettacolari grazie agli strumenti dell'ESO. Tutto questo ai fini dell'istruzione e della sensibilizzazione del pubblico.