La flessibilità dei tentacoli dei polpi permette loro di fare cose incredibili

Nessuno ha mai messo in dubbio la flessibilità dei tentacoli del polpi, ma per controllare davvero le loro capacità motorie, i ricercatori del Marine Biological Laboratory del Massachusetts hanno messo dieci esemplari in delle speciali vasche per filmare ogni contrazione degli arti.

Sono stati registrati ben 120 filmati, con un totale di 16.563 movimenti diversi dei loro tentacoli, fornendo molti esempi di quasi ogni tipo di curva, torsione in senso orario, in senso antiorario, contrazione e allungamento immaginabile. Si può quindi presumere che il polpo sia al primo posto tra gli animali per destrezza - almeno - dei suoi arti.

Gli esperti sapevano già della flessibilità delle braccia dei polpi, ma non hanno mai condotto uno studio del genere. Due terzi dei neuroni di questa creatura sono distribuiti attraverso i suoi otto tentacoli. La complessa disposizione della muscolatura, inoltre, implica che i polpi abbiano la capacità di eseguire quattro tipi di movimento: flessione, due direzioni di torsione, allungamento e accorciamento.

Nello studio presso il Marine Biological Laboratory, gli esperti hanno messo 10 polpi (Octopus bimaculoides) in degli acquari. Alcune delle vasche permettevano agli animali di muoversi liberamente, mentre altre avevano dei piccoli fori, abbastanza grandi da far passare un braccio o due. Ogni spazio in cui venivano alloggiati ha incoraggiato diversi tipi di movimento, con più telecamere configurate per catturare l'intera gamma di movimenti di tutti gli arti.

"Anche il nostro team di ricerca, che ha molta familiarità con i polpi, è rimasto sorpreso dall'estrema versatilità di ciascuna delle otto braccia mentre analizzavamo i video fotogramma per fotogramma", afferma Roger Hanlon, biologo evoluzionista, ricercatore capo ed esperto di cefalopodi dall'Università di Chicago.

Recentemente ha fatto scalpore la notizia dei "polpi che prendono a pugni i pesci", mentre questo studio ci spiega perché non è etico né funzionale l'allevamento di queste creature.