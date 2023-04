Questo incredibile fossile di pipistrello è il più antico mai trovato

È un bel periodo per gli amanti della paleontologia; dopo aver appreso del ritrovamento di un cranio quasi completo di sauropode, ben due resti fossili di pipistrelli (di una specie sconosciuta) vissuti circa 52 milioni di anni fa sono stati portati alla luce nel Wyoming.

Questi eccezionali scheletri mostrano tutte le ossa dell'animale - in un sorprendente stato di conservazione - e come spiegano il paleontologo Tim Rietbergen e i suoi colleghi, provengono da sedimenti di calcare accumulatisi in un antico lago, per l'appunto 52,5 milioni di anni fa.

Ciò che rende davvero entusiasmante il ritrovamento non è solo l'antichità dei fossili, ma il fatto che si tratta di una nuova specie di pipistrello, mai vista prima d'ora. I ricercatori hanno deciso di chiamare l'esemplare Icaronycteris gunnelli, in onore di Gregg Gunnell, responsabile della collezione di vertebrati per il Museo di Paleontologia del Michigan, il quale ha contribuito notevolmente allo studio di fossili di pipistrello e della loro evoluzione.

Per quanto sia nota la mancanza di proporzione tra il corpo e le ali dei pipistrelli, questa specie è la più piccola del suo genere. L'apertura alare è il 7% più piccola dei loro cugini più stretti, e quand'erano in vita sarebbero pesati tra i 22,5 e i 28,9 grammi (meno di una palla di tennis!).

Alcuni scheletri facenti parte dello stesso genere (Icaronycteris) erano stati precedentemente trovati nell'area (chiamata Green River Formation); tuttavia sono considerati più recenti, a causa del loro posizionamento 40 centimetri al di sopra dei nuovi esemplari.

Nonostante l'incredibile scoperta, purtroppo, a causa delle similitudini con i pipistrelli moderni "non siamo più vicini a comprendere da quale creatura si sono evoluti i pipistrelli," ha specificato il paleontologo Brock Fenton. È chiaro dunque che rimane ancora molto da scoprire su queste affascinanti creature e la loro origine.