Ecco a voi un'incredibile foto di 2,2 gigapixel della Via Lattea di notte

Per catturare la nostra galassia, la Via Lattea, non basta certamente una fotocamera (né tantomeno una foto). Tuttavia, alcuni fotografi riescono ad immortalare lo splendore della nostra casa nell'Universo in un modo davvero spettacolare, così come ci mostra l'ultima opera dell'astrofotografo polacco Bartosz Wojczyński.

L'esperto, mentre visitava la Tivoli Astro Farm in Namibia, in una sola notte è riuscito a catturare una foto da 2,2 gigapixel della Via Lattea senza utilizzare una fotocamera per astrofotografia specializzata. Il risultato (che potrete osservare al meglio in calce alla notizia) è importante e, soprattutto, pieno di dettagli.

Potrete trovare la foto ad alta risoluzione sul sito web di Wojczyński. Per tutti coloro che se lo stessero chiedendo, il fotografo ha utilizzato la seguente configurazione: due fotocamere Nikon D810A e due astrografi Takahashi Epsilon 130D posizionati su una montatura per astrofotografia Losmandy G11. L'immagine completa e finita arriva a 53.480×41.010 pixel e occupa la bellezza di 13 gigabyte di spazio sul disco rigido. Pensateci, una foto che occupa quanto un videogame.

L'opera è composta da 110 riquadri a mosaico, ognuno con un'esposizione di quattro minuti. La bellezza della foto è da ricercare alle condizioni incontaminate della zona: nessun inquinamento luminoso, nessun satellite in vista, alta quota e aria secca con una buona trasparenza. Le condizioni perfette per ottenere un risultato strabiliante.