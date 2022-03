Ecco un'incredibile foto delle 'dune stellari' di Marte, molto diverse da quelle terrestri

Le sonde che orbitano intorno a Marte sono occupate tutto il tempo a "fare scienza" e acquisire dati importanti per le organizzazioni spaziali, ma molto spesso capita che il loro lavoro coincida anche con dimostrazioni spiazzanti di aliena bellezza. È il caso della sonda MRO e delle sue foto spettacolari.

La sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) si trova intorno a Marte dal lontano 2006 e da allora, grazie ai suoi potenti sensori telescopici-fotografici come l'HiRISE, continua a regalarci foto spettacolari di Marte e della sua curiosa superficie (non a caso esiste anche una pagina Instagram ufficiale della sonda, che vanta scatti eccezionali).

La foto di oggi ci mostra le dune del Pianeta Rosso, così rare e diverse da quelle del nostro pianeta. Sono chiamate "dune stellari" (per via della loro forma crociata o ad asterisco a volte) e sulla Terra sono difficili da trovare: basti pensare che costituiscono solo l'8% di tutte le dune esistenti sul nostro pianeta.

La causa di questa differente formazione non è poi un mistero, ed è frutto prevalentemente dei ricircoli d'aria e di vento che vengono a crearsi su Marte. Mentre sulla Terra la maggior parte delle dune è sferzata da venti unidirezionali - il che le fa assumere la classica forma che tutti conosciamo - su Marte l'aria è un po' più turbolenta (da intendere come direzioni, non come intensità), a causa dei flussi di corrente che urtano sulle pareti dei copiosi crateri in superficie.

Questo fa sì che le dune nei crateri e nelle loro prossimità siano modellate da venti che arrivano da più direzioni, generando la forma "stellata" che si può apprezzare così chiaramente nella foto in calce alla news. Se volete gustare lo scatto al massimo della qualità potete farlo cliccando su questo link (zoomate per bene, mi raccomando).

Una banalità come questa mette in risalto un aspetto importante da non sottovalutare: anche le più flebili correnti d'aria e la morfologia del terreno rendono Marte e Terra profondamente diversi, e questo è affascinante perché significa che c'è tanto da imparare da entrambi i mondi.

Non è la prima volta che la sonda MRO e HiRISE finiscono sulle nostre pagine: l'anno scorso vi abbiamo mostrato il mistero delle foglie luminose su Marte.