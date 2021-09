L'incredibile foto di Hubble: una 'spada spaziale' che trafigge un cuore stellare

Il telescopio spaziale Hubble ci regala un'altra, sensazionale immagine del nostro universo: i suoi occhi digitali sono riusciti a catturare un oggetto di "Herbig-Haro", un particolare tipo di nebulosa ad emissione lontano più di 1300 anni luce dalla Terra.

Nonostante il Telescopio Hubble sia in attività da più di trent'anni, i suoi strumenti sono ancora funzionanti e idonei a scrutare il cielo e lo spazio profondo. Non a caso è attualmente lo strumento scientifico più utilizzato negli studi e nelle tesi a tema spaziale.

Durante il mese di giugno la NASA ha affrontato uno dei problemi più gravi mai verificatosi nella strumentazione del telescopio, ma per fortuna tutto si è risolto nel corso di qualche settimana, lasciandoci solo un grande spavento.

Per ricordarci quanto Hubble sia ancora in forma ecco una sua nuova immagine pubblicata il 30 agosto 2021, catturata direttamente dallo strumento Wide Field Camera 3, e che ci mostra un lampo di luce scintillante immerso in una nube di polvere e stelle. L'oggetto è chiamato HH111, ed è (come accennato in precedenza) classificato come "Oggetto di Herbig-Haro".

Si tratta di una nebulosa stellare, caratterizzata dalla presenza di un forte getto di plasma che si dirama dai poli di una stella giovane e appena nata. I getti gemelli di colore blu che vediamo in foto provengono dal corpo celeste IRAS 05491+0247, mentre il "cuore" nebuloso e polveroso è ciò che rimane del materiale protostellare.

Gli oggetti Herbig-Haro rilasciano molta luce nello spettro visibile, ma sono difficili da osservare perché la polvere e i gas circostanti assorbono gran parte della luminosità, pertanto, la capacità di Hubble di osservare a lunghezze d'onda infrarosse - dove le osservazioni non sono influenzate da gas e polvere - è di fondamentale importanza per studiare e comprendere tali oggetti celesti.

Diritti d'immagine: ESA/Hubble & NASA, B. Nisini.