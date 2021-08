Questa incredibile foto ci mostra un pesce intrappolato dentro una medusa

Recentemente una foto sta rimbalzando sul web e mostra qualcosa che non si vede tutti i giorni: una medusa arenata su una spiaggia con all'interno il suo ultimo pasto. L'immagine è stata catturata in una spiaggia del Regno Unito e dal ventre traslucido della creatura gelatinosa emerge un pesce tutto intero.

Protagonista dello scatto è una medusa bruna (Chrysaora hysoscella) ripreso dal fotografo Ian Watkin mentre stava facendo una passeggiata mattutina vicino a Padstow, in Cornovaglia, il 4 agosto. "Non è qualcosa che vedi tutti i giorni", ha dichiarato l'uomo al The Daily Mail. Secondo gli esperti, il pesce è stato punto a morte dalla medusa che, dopo averlo ucciso, lo stava lentamente digerendo.

"Spesso le meduse vengono utilizzate come 'rifugio' dai giovani pesci mentre si nascondono tra i loro tentacoli per proteggersi dai predatori", ha dichiarato il Cornwall Wildlife Trust in un post su Facebook. "Sfortunatamente, questo esemplare sembra essere stato punto ed è diventato il pranzo della medusa bruna".

Queste meduse generalmente crescono fino a circa 30 centimetri di diametro e sono comunemente avvistate nelle acque britanniche tra maggio e ottobre. Si nutrono di granchi e piccoli pesci; una foto del genere è sicuramente più unica che rara, ed è stata scattata durante la National Marine Week, iniziativa promossa per evidenziare la vita marina unica intorno alla costa britannica.

