Questa incredibile foto del Sole mostra un tornado di plasma grande 14 Terre

Le immagini della nostra stella sono sempre spettacolari, ma recentemente due fotografi di grande talento, nonché "scienziati cittadini", ovvero Andrew McCarthy e Jason Guenzel, hanno costruito un bellissimo mosaico del nostro Sole utilizzando numerose immagini per creare una vera e propria opera mastodontica.

Quest'ultima ha permesso loro - e a noi - di osservare un filamento di plasma che si estende sul bordo esterno della nostra stella. Da un lato all'altro, il Sole è largo circa 109 Terre e questo filamento si estendeva per una distanza equivalente a 14 Terre, circa la metà della distanza tra la Terra e la Luna.

Potrete osservare l'opera in un post Instagram in calce alla notizia.

Catturare qualcosa di così spettacolare ha impiegato numeroso lavoro: circa 90.000 singole immagini scattate da McCarthy ed elaborate insieme a Guenzel. Inizialmente sono state scattate 200.000 immagini, ma quest'ultime sono state poi rielaborate e selezionate appositamente per creare questo gigantesco mosaico.

Non solo: il duo ha utilizzato anche un'immagine che Guenzel ha preso della corona solare durante The Great American Eclipse del 2017 e combinandola con i dati del SOHO della NASA, hanno creato una corona solare plausibile, una caratteristica che non è visibile normalmente.

L'effetto finale è incredibilmente ben fatto.

Certo, il soggetto è sicuramente importante, ma McCarthy e Guenzel hanno creato qualcosa di davvero spettacolare... voi che ne pensate? Nel frattempo, ecco a voi la foto più dettagliata del Sole dalla Terra.