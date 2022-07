Ecco l'incredibile prima foto del telescopio Webb: il Deep Field ai confini dell'Universo

Come preventivato, la foto del James Webb Space Telescope è arrivata e, nonostante sia stata pubblicata solo pochi istanti fa, sta già facendo la storia. La nuova immagine è stata presentata nel corso di una live NASA ancora in corso, e la potete apprezzare nella sua bellezza in calce a questa notizia.

Il James Webb Space Telescope è stato lanciato con successo il 25 dicembre 2021, trasportando le emozioni e i sogni di tantissimi appassionati, scienziati ed astronomi, che sperano di vedere nel lavoro del JWST una svolta radicale per l'intero studio dell'astronomia e della Cosmologia.



Quei sogni sembrano ormai diventati realtà, e forse le potenzialità del telescopio Webb stanno superando persino le più rosee aspettative. Dopo più di 10 anni di ritardi, problematiche di costruzione e di logistica, finalmente il James Webb Space Telescope sta dando i suoi frutti, e poco fa la NASA ce ne ha dato un assaggio.



L'immagine protagonista di oggi è quella che viene etichettata "Deep Field", cioè una sorta di lunga esposizione dello Spazio profondo, in grado di rilevare le galassie e i corpi celesti quasi ai confini dell'Universo. I singoli puntini dell'immagine sono in realtà migliaia di galassie, di cui alcune sono distanti 13 miliardi di anni di luce da noi, ai confini del tempo. Di notevole impatto anche l'immenso effetto lente gravitazionale, mai visto cosi pronunciato in una foto ad infrarossi (trasformata in colori e spettro visibile per la presentazione). I corpi celesti "barrati", con le croci a sei braccia, sono stelle facente parti della nostra galassia, interposte casualmente nella linea visiva di Webb.



In passato avevamo già ammirato dei campi profondi, in particolare ci riferiamo a quelli acquisiti da Hubble nel 1995 (e che trovate descritti in questo nostro speciale approfondimento su Hubble, il telescopio con gli occhiali), ma mai si era riusciti ad arrivare ad un tale livello di dettaglio. Basti pensare che JWST è in grado di vedere in molto meno tempo, oggetti 15 volte più deboli (come luminosità) rispetto a quelli osservati da Hubble.



Poco più sotto potete trovare l'immagine in alta risoluzione, e potrete perdervi nella sua immane bellezza. Per darvi ancora più un brivido, vi ricordiamo che tutto questo non è soltanto che un assaggio del potere del JWST, e a breve ci sarà un'altra grande giornata di foto reveal.



Qui trovate il link diretto per la foto alla massima qualità, oltre 4K.