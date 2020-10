L'incredibile fotografia dello squalo balena con oltre 50 pesci in bocca

Mentre Evans Baudin, un esperto di fauna marina francese, si trovava in Messico per un'immersione appositamente autorizzata per studiare l'impatto della COVID-19 sulla vita marina, si è ritrovato di fronte a qualcosa di sorprendente: uno squalo balena aveva circa 50 pesci posizionati tranquillamente all'interno della sua bocca.

Così, l'esperto di fauna marina ha deciso di condividere l'immagine con più persone possibili inviando la sua fotografia alla rivista Scuba Diving, che organizza ogni anno un concorso fotografico subacqueo chiamato "Through Your Lens". Ai lettori viene chiesto di inviare le loro migliori fotografie. Quest'anno, con oltre 2.600 immagini inviate, è stato difficile decretare il vincitore.

Ad esserselo guadagnato è stato proprio Evans per la sua incredibile foto del "taxi marino". Lo squalo balena (Rhincodon typus) è il pesce più grande presente nei nostri oceani; l'individuo confermato più grande aveva una lunghezza di 18.8 metri. La creatura detiene molti record per le dimensioni nel regno animale.

Lo squalo, secondo quanto stimato dagli esperti, ha una durata della vita che va dagli 80 ai 130 anni. Come mai, essendo uno squalo, non ha banchettato con tutti quei pesci? Semplicemente perché la creatura si nutre principalmente di plancton, krill e uova di pesce. Si ciba, infatti, "aspirando" la materia sospesa e le particelle di cibo dall'acqua.

Secondo il fotografo, lo squalo in foto aveva una dimensione di circa 11 metri.