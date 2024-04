Fuoriesce dall'Etna ma non è lava: le immagini sono spettacolari

L'Etna è probabilmente uno dei vulcani più conosciuti a livello mondiale. Si trova sulla costa orientale della Sicilia e non smette mai di sorprenderci. Da qualche giorno sta facendo nuovamente parlare di sé. Ma cosa sta succedendo?

Dopo aver visto le incredibili scoperte sotto il mare della Sicilia, le riprese catturate dall'isola mostrano chiaramente un fenomeno decisamente insolito, almeno per gli altri vulcani.

Come potete osservare al seguente link, svariati "pennacchi" di quello che ad un primo sguardo potrebbe sembrare fumo, fuoriescono dal lato del vulcano trasformandosi in anelli di fumo che fluttuano nel cielo. Dai primi rilevamenti, sembrerebbe essersi aperto un nuovo cratere.

"Nessun vulcano sulla terra produce tanti anelli di vapore quanto l’Etna. Lo sappiamo da parecchio tempo. Ma ora sta battendo tutti i record precedenti", ha detto Boris Behncke, vulcanologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, in una dichiarazione al Telegraph.

È opportuno però tranquillizzare tutti: gli anelli sono innocui e non c’è alcuna correlazione con il verificarsi di un’eruzione. In realtà sono chiamati "volcanic vortex rings" e, per quanto possa apparire incredibile, sono formati da gas vulcanici e vapore acqueo condensato, non di fumo.

A causa di questa affascinante caratteristica, la gente del posto ha soprannominato il celebre vulcano "la Signora degli Anelli" sui vari social media. Ma come possono formarsi questi splendidi (e perfetti) anelli?

Secondo uno studio riportato dal New York Times, gli anelli si formano nello stesso modo in cui un pesce sott'acqua potrebbe produrre delle bolle o qualcuno che fuma potrebbe creare anelli di fumo. Vi sono diversi fattori da tenere in considerazione.

"I risultati mostrano che la formazione di anelli di vortice vulcanico richiede una combinazione di rilascio rapido di gas dalle bolle di gas nella parte superiore del condotto di magma e regolarità nella forma dello sfiato emittente", hanno scritto gli autori nel loro articolo. Ma non è tutto.

Come afferma la vulcanologa Ana Casas Ramos dell'Australian National University in una dichiarazione ad ABC News, anche la temperatura gioca un ruolo fondamentale: "Il vapore acqueo esce molto caldo e poi, una volta che raggiunge livelli superficiali, come i livelli atmosferici, incontra l'aria fredda ed è allora che si forma questa condensa".

Questa volta non si tratta dunque del magma più veloce mai registrato, tuttavia, riteniamo questo fenomeno decisamente affascinante!

