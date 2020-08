L'incredibile e geniale metodo con cui i colibrì attraversano le cascate vi stupirà

Le cascate: dimostrazione della potenza della natura, che neanche l'essere umano sa, molte volte, contrastare. Tuttavia, per alcuni insetti e piccoli uccelli questa barriera apparentemente impenetrabile è superabile. Diverse specie di uccelli, infatti, fanno uso di questi "scudi" naturali per nascondere i loro nidi.

Per questo semplice motivo, i ricercatori hanno filmato dei colibrì che passano attraverso l'acqua che cade, rimanendo incredibilmente sorpresi dal modo intelligente ed elegante con cui affrontano questo ostacolo. Il colibrì di Anna (Calypte anna), per esempio, utilizza un'ala principale per perforare il velo bagnato.

È incredibile come uccelli dal peso di 4,5 grammi riescano a fare una cosa del genere. I ricercatori si aspettavano di vederli affrontare la cascata con le ali nascoste per ridurre al minimo la loro superficie, così come fanno gli uccelli quando si immergono. Solo uno dei quattro colibrì ha "aperto" l'acqua con il suo becco, mentre la maggior parte di queste piccole creature si sono posizionate in modo che solo un'ala bucasse l'acqua, aprendo una finestra attraverso di essa, mentre l'altra ala è rimasta libera di generare spinta.

Ciò ha permesso loro di rompere il velo d'acqua in meno di 100 millisecondi. Anche alcuni insetti, come il moscerino della frutta (Drosophila melanogaster), sono noti per fare qualcosa del genere. "Le cascate possono quindi rappresentare barriere fisiche impenetrabili per piccoli e lenti animali volanti", affermano i ricercatori, ipotizzando che alcuni uccelli approfittino delle cascate per proteggersi sia dai predatori che dai parassiti che non sono in grado di oltrepassare il muro d'acqua.

È possibile osservare il metodo di attraversamento dei colibrì attraverso questa gif, mentre per osservare il metodo degli insetti basta cliccare su questo link.

La ricerca in questione è stata pubblicata sul Royal Society Open Science.