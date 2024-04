Incredibile: la Gran Bretagna vuole vietare gli smartphone agli under 16

Dopo il divieto totale d’uso degli smartphone a scuola in Gran Bretagna, l’esecutivo di Rishi Sunak avrebbe intenzione di implementare un’ulteriore stretta nei confronti degli smartphone per i più piccoli. In particolare, un articolo pubblicato dal Guardian lancia una notizia incredibile.

Il Governo conservatore infatti starebbe valutando l’ipotesi di vietare completamente la vendita degli smartphone a coloro che hanno meno di 16 anni. Il quotidiano, che cita fonti ministeriali che però avrebbero sottolineato come al momento non sia stata presa una decisione finale, spiega che l’obiettivo dell’Esecutivo sarebbe di contrastare il fenomeno di dipendenza compulsiva dall’uso di smartphone dei britannici.

Il modello a cui vorrebbe ispirarsi è quello che vieta la vendita di alcolici e sigarette per i minori di 16 anni, forte anche dalla popolarità fra gli adulti. Tuttavia, c’è anche chi vede questo come un tentativo di cavalcare l’onda e lo stesso giornale sottolinea come un eventuale divieto di vendita di smartphone tra i giovanissimi potrebbe portare a contraccolpi importanti e diversi problemi. Anche nello stesso Governo c’è chi è molto critico a riguardo, ad un ministro allo stesso Guardian avrebbe affermato che una misura del genere è “fuori dalla realtà” almeno a breve o medio termine. Tutto rimandato, quindi?

