Incredibile Hubble: Guardate che splendida galassia ha fotografato

Quasi 34 anni e non sentirli. Il telescopio spaziale Hubble (NASA/ESA) non ha proprio alcuna intenzione di "andare in pensione" anzi, per nostra fortuna, continua a regalarci meravigliose istantanee dell'universo che ci circonda. Ed è proprio grazie alle sue immagini che continuiamo il nostro viaggio alla scoperta del cosmo.

Questa volta, infatti, Hubble ci presenta IC 3476, una galassia nana che si trova a circa 54 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione della Chioma di Berenice, nel nostro emisfero è una figura tipica del cielo primaverile e dell'inizio dell'estate, nonché una delle 88 costellazioni moderne e già nota anche agli Antichi Greci.

Osservando l'immagine possiamo rimanerne rapiti. La forma sinuosa, lo sfondo nero su cui si staglia centralmente la sua moltitudine di colori rendono difficile distogliere lo sguardo. Hubble ci regala un'istantanea che potremmo quasi definire "rilassante", eppure la realtà è ben diversa.

Infatti, la piccola galassia IC 3476 sta subendo un particolare processo chiamato "Ram Pressure Stripping" che sta determinando livelli insolitamente elevati di formazione stellare, con eventi fisici reali altamente energetici in alcune delle sue regioni.

D'altronde, all'interno della galassia vi potrebbero essere in gioco diverse dinamiche poiché, mentre si muove, gas e polvere presenti nello spazio esercitano una pressione su di essa, nota come "colpo d'ariete", un picco di pressione causato da una rapida variazione esercitata su un corpo che si muove attraverso un mezzo fluido.

Questa forza può rimuovere i materiali di formazione stellare da una galassia, ostacolando la nascita di nuove stelle. Tuttavia, l'enorme pressione può anche comprimere il gas in alcune regioni a tal punto da favorirne invece la loro nascita.

Infatti, in IC 3476 i bordi esterni, che subiscono una significativa pressione d'urto, non mostrano segni di formazione stellare, mentre nelle zone più interne della galassia i tassi di formazione stellare sono molto più alti del normale.

Non resta quindi che osservare questa splendida galassia nella sua "drammatica-calma" che, come sempre, possiamo ammirare nella sua massima risoluzione visitando il sito ufficiale della NASA. Per altre curiosità e successi di Hubble, vi rimandiamo ai nostri articoli a lui dedicati.