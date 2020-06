Questa incredibile immagine contiene decine di migliaia di tartarughe verdi

Al largo della costa dell'Australia è stata osservata la più grande colonia di tartarughe verdi del mondo. Si stima che siano state osservate ben 64.000 tartarughe all'interno di quella che viene considerata come una delle più grandi migrazioni del pianeta.

Il filmato è stato catturato nel 2019 nell'ambito del Raine Island Recovery Project, uno sforzo dedicato a preservare la "coral cay". I ricercatori stanno lavorando per ricostruire le spiagge in cui queste creature nidificano e creare recinti per deporre le uova. Le tartarughe verdi (Chelonia mydas) sono elencate come in pericolo nella Lista Rossa dell'IUCN con popolazioni che diminuiscono in gran parte a causa della perdita di habitat e del sovrasfruttamento delle risorse.

"I precedenti metodi di conta della popolazione prevedevano di dipingere una striscia bianca lungo il guscio delle tartarughe verdi mentre nidificavano sulla spiaggia. La vernice è atossica e si lava via in un paio di giorni", racconta il dott. Andrew Dunstan del Dipartimento dell'Ambiente e della Scienza del Queensland.

Nel 2019, gli esperti hanno utilizzato tecnologie più efficienti, rappresentate dai droni. Il team ha catturato il filmato e lo ha analizzato fotogramma per fotogramma per contare le tartarughe. I risultati, pubblicati sulla rivista PLOS ONE, hanno dimostrato che l'uso dei droni non è solo il "metodo di rilevamento più efficiente", ma è anche più sicuro, più accurato e consente la memorizzazione permanente dei dati.