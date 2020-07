Questa è la prima incredibile immagine di due pianeti intorno a una stella simile al Sole

Gli astronomi sono riusciti ad ottenere l'incredibile "foto di famiglia" di un Sistema Solare (molto più giovane del nostro) lontano ben 300 anni luce da noi, che comprende la stella madre e i suoi pianeti che gli orbitano intorno.

Protagonista della foto è TYC 8998-760-1 con i suoi esopianeti che gli girano attorno su delle orbite incredibilmente grandi. La maggior parte degli oltre 4.000 esopianeti confermati fino ad oggi sono stati rilevati solo con mezzi indiretti, come deboli cali nella luce della stella mentre l'esopianeta gli passa davanti o una leggera oscillazione nella posizione della stella a causa della gravità dell'esopianeta.

Sono due metodi incredibilmente "facili" da utilizzare, ma hanno un grande problema: funzionano solo con dei pianeti molto grandi e vicini intorno alla sua stella. Ad oggi, inoltre, solo poche decine di esopianeti sono state fotografate direttamente, e solo altri due sistemi multi-pianeta... entrambi attorno a stelle molto diverse dal Sole.

Il primo pianeta di questo Sistema simile al nostro è stato scoperto lo scorso anno, un gigante gassoso circa 14 volte la massa di Giove, in orbita attorno alla stella a una distanza di circa 160 unità astronomiche (in confronto, la Terra è lontana "solo" 1 Unità Astronomica). Dopo aver raccolto tutti i dati, però, gli astronomi si accorsero di un altro pianeta, lontano 320 unità astronomiche e circa 6 volte la massa di Giove.

In futuro, gli strumenti saranno capaci di rivelare la presenza di un'atmosfera e persino la sua composizione osservando un pianeta. "La possibilità che strumenti futuri, come quelli disponibili sull'Extremely Large Telescope, saranno in grado di rilevare pianeti anche di massa inferiore attorno a questa stella segna un'importante pietra miliare nella comprensione dei sistemi", afferma infine l'autore dello studio, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, Alexander Bohn dell'Università di Leida nei Paesi Bassi.