Questa incredibile immagine ci mostra i colori dei crateri presenti su Marte

Si stima che Marte abbia oltre 600.000 crateri, questi impatti consentono agli scienziati di osservare sotto la superficie di un pianeta senza scavare. Trovarli, quindi, è molto importante per studiare i vari "strati" di un corpo celeste. Su Marte, questo lavoro è fatto dalla fotocamera HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter.

Una nuova immagine di un cratere da impatto nella regione Hellas Planitia di Marte, appena a nord del gigantesco bacino di impatto Hellas situato nell'emisfero meridionale, ci mostra l'incedibile arcobaleno di colori degli strati sotterranei del Pianeta Rosso. Il cratere non ha un nome ma è largo circa da 6 a 7 chilometri in totale.

HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) può operare in lunghezze d'onda visibili - per intenderci, quelle che osservano anche gli occhi umani - ma utilizza anche lunghezze d'onda del vicino infrarosso per ottenere informazioni sui gruppi minerali presenti. I dati, infatti, mostrano tre distinti colori base: giallo, blu-verde chiaro e blu scuro.

I colori blu nell'infrarosso spesso corrispondono a minerali come l'olivina e il pirosseno, comuni nella lava. Altri strati di olivina si presentano anche come gialli, che in alcuni punti sono stati parzialmente o totalmente alterati in carbonato, dandogli un colore verde/blu, mentre, infine, l'azzurro può corrispondere al ferro o al magnesio.

Il "fotografo" di questa incredibile immagine viaggia a circa da 200 a 400 chilometri sopra la superficie del Pianeta Rosso e negli anni ci ha mostrato valanghe, trombe d'aria di polvere e moltissimo altro.