Questa incredibile immagine mostra il James Webb ripreso dal satellite Gaia

Lo spazio è sicuramente un luogo vastissimo, talmente grande e immenso che è difficile "incontrarsi". A volte però è sicuramente concessa qualche eccezione, come in questa immagine immortalata dal satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), che ha osservato il telescopio spaziale James Webb.

Entrambi i veicoli spaziali orbitano attorno al punto di Lagrange Terra-Sole 2 (chiamato semplicemente L2), un punto gravitazionalmente stabile tra la stella e il pianeta che si trova a circa 1,5 milioni di chilometri da noi. Il 18 febbraio, Gaia è riuscita a individuare il suo "collega" catturando un'immagine al primo tentativo (che potrete osservare in calce alla notizia).

"Pochissima luce solare riflessa è arrivata sulla strada di Gaia, e Webb appare quindi come un minuscolo e debole puntino di luce", hanno scritto i funzionari dell'agenzia in una dichiarazione pubblicata mercoledì 16 marzo. "Gaia non è progettato per scattare foto reali di oggetti celesti", ha osservato l'ESA. "Invece, raccoglie misurazioni molto precise delle loro posizioni, movimenti, distanze e colori".

Quando il satellite dell'ESA ha scattato la foto, si trovava a circa 1 milione di chilometri di distanza. Attualmente il telescopio spaziale James Webb si sta preparando per iniziare le sue operazioni verso l'estate di quest'anno. Recentemente lo strumento ha rilasciato la prima spettacolare immagine completamente allineata.