Questa incredibile immagine ci mostra quello che si nasconde sotto il Mare del Nord

Utilizzando un metodo d'analisi chiamato sismica a riflessione, un team di scienziati ha osservato gli enormi solchi lasciati da fiumi subglaciali, sepolti a centinaia di metri sotto il fondo del Mare del Nord. Un paesaggio nascosto scolpito in centinaia di migliaia di anni dall'attività naturale.

"L'origine di questi canali è rimasta irrisolta per oltre un secolo. Questa scoperta ci aiuterà a comprendere meglio il ritiro in corso dei ghiacciai attuali in Antartide e Groenlandia", ha affermato il geofisico James Kirkham del British Antarctic Survey. "I ghiacciai lasciano un'impronta sulla terra su cui scorrono".

La sismica a riflessione si basa sulle vibrazioni che si propagano nel sottosuolo per tracciare un'impronta di quello che si trova a certe profondità. Come hanno fatto i ricercatori a individuare qualcosa del genere? Gruppi di cannoni ad aria compressa sono stati rimorchiati su una sezione del Mare del Nord e sono state "sparate" delle onde sonore.

Quest'ultime, mentre rimbalzavano su strutture di diversa densità sotto il fondo del mare, ritornavano poi indietro e venivano ascoltati da appositi "microfoni marini". É stato in questo modo che i ricercatori hanno successivamente ripulito e analizzato i dati 3D ad alta risoluzione per costruire una mappa a strati del paesaggio antico.

I dati hanno rivelato 19 canali trasversali larghi tra 300 e 3.000 metri. "Sebbene sappiamo da tempo degli enormi canali glaciali nel Mare del Nord, questa è la prima volta che abbiamo ripreso morfologie su larga scala al loro interno", ha affermato il geofisico Kelly Hogan del British Antarctic Survey.

A proposito: sapete che ultimamente è stata scoperta una nuova isola più a nord di tutte le altre? Mentre, un tempo, esisteva un pezzo di terra che collegava Gran Bretagna e Germania.