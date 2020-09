Questa incredibile immagine ci mostra la struttura del campo magnetico del Sole

Il telescopio solare GREGOR è il terzo del suo genere più grande al mondo e degli scienziati tedeschi, dopo aver finito di aggiornarlo, lo hanno subito messo all'opera. Il risultato? Una serie di spettacolari immagini della nostra stella.

"Questo è stato un progetto molto emozionante, ma anche estremamente stimolante", afferma Lucia Kleint, scienziata presso l'Istituto Leibniz di Fisica Solare di Friburgo, in Germania e ricercatrice principale del progetto. "In un solo anno abbiamo completamente ridisegnato l'ottica, la meccanica e l'elettronica per ottenere la migliore qualità d'immagine possibile".

Lo strumento ha iniziato la sua lunga carriera nel 2012 come il più grande telescopio solare d'Europa, mentre il progetto di aggiornamento è iniziato nel 2018. Durante "l'update", gli esperti hanno operato sull'ottica, sui sistemi di controllo del telescopio, hanno perfino ridipinto l'osservatorio per riflettere meno luce - così da interferire meno con le osservazioni - e implementare nuove politiche di pianificazione per migliorare la produzione delle osservazioni.

Attualmente, il telescopio consente agli scienziati di catturare le caratteristiche del Sole con una grandezza di 50 chilometri di diametro. "Il progetto era piuttosto rischioso perché tali aggiornamenti del telescopio di solito richiedono anni, ma il grande lavoro di squadra e la meticolosa pianificazione hanno portato a questo successo", afferma orgogliosa Svetlana Berdyugina, astrofisica presso l'Università Albert-Ludwig di Friburgo in Germania e direttrice dell'Istituto Leibniz per la fisica solare. "Ora abbiamo un potente strumento per risolvere gli enigmi sul Sole."

Lo sapevi? La nostra stella potrebbe essere ancora capace di emettere "super-brillamenti".