Incredibile James Webb: Guardate gli elementi costitutivi della vita

Chi di noi non ha mai alzato lo sguardo al cielo per osservare le stelle? Un meraviglioso quadro naturale che ci riempie ogni volta di stupore. Grazie ai progressi della tecnologia, ed in particolare al JWST della NASA/ESA/CAS, ora possiamo vedere quei punti luminosi in 3 dimensioni, rendendo le immagini incredibili.

Una nuova foto del James Webb Space Telescope ha infatti concesso agli scienziati una nuova immagine dettagliata (nel vicino infrarosso) di Cassiopea A (o Cas A), un residuo stellare, che possiamo tranquillamente definire "divina".

Protagoniste della foto, che potente osservare in calce, sono le nubi di gas, polvere ed altro materiale lasciate dopo l'inevitabile fine di una stella. Cassiopea A è infatti il residuo più giovane conosciuto di una stella massiccia esplosa nella nostra galassia, rendendola quindi un'opportunità unica per saperne di più su come si verificano tali supernove.

Pensate che la luce della sua esplosione è arrivata per la prima volta sulla Terra ben 340 anni fa! Immaginate che spettacolo.

Il Prof. Danny Milisavljevic, docente di fisica ed astronomia presso il College of Science della Purdue University, studioso di resti di supernova e guida di un team di ricerca sul JWST, ha affermato: "Ho passato 17 anni a studiare le stelle e le loro esplosioni titaniche. Ho usato dozzine di telescopi, sia terrestri che spaziali, coprendo lo spettro elettromagnetico dai raggi gamma alle lunghezze d'onda radio. Eppure, ero ancora impreparato per i dati che il James Webb ha fornito. Sono sbalordito dalla loro qualità e bellezza".

Come dargli torto.

"Cas A rappresenta la nostra migliore opportunità per osservare il campo di detriti di una stella esplosa ed eseguire una sorta di autopsia stellare per capire che tipo di stella c'era prima e come quella stella è esplosa", ha aggiunto Milisavljevic.

Le supernove come quella che ha formato Cas A sono dunque cruciali per la vita. Tali stelle creano infatti una varietà di elementi che, insieme a quelli generati dalle successive supernove (dal calcio che troviamo anche nelle nostre ossa al ferro nel nostro sangue), vengono poi difusi nello spazio interstellare, seminando nuove generazioni di stelle, pianeti e vita.

Non resta quindi che ammirare la splendida immagine del James Webb Space Telescope che, come sempre, potete osservare alla massima risoluzione visitando il sito ufficiale della Purdue University in collaborazione con la NASA.

A proposito del JWST, avete visto come è stato in grado di osservare gli spettacolari dettagli delle galassie più lontane di tutte?