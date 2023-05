Incredibile James Webb: Ha scoperto le stelle più grandi dell'universo

Continua il nostro viaggio alla scoperta del cosmo grazie ad i potenti strumenti scientifici dei telescopi spaziali. Questa volta, lo straordinario James Webb Space Telescope della NASA/ESA/CSA ha rilevato le stelle più antiche e grandi del nostro universo, dei veri e propri "mostri celesti" di incredibile potenza.

Il James Webb Space Telescope, della NASA/ESA/CSA, ha da sempre aiutato gli astronomi a scovare i misteriosi segnali chimici di stelle supermassicce, quei "mostri celesti" dell'universo primordiale capaci di brillare con l'impressionante luminosità di milioni di soli.

Finora, però, le stelle più grandi mai osservate avevo sempre avuto una massa non superiore a 300 volte quella del nostro Sole. Ma ora, grazie ad un nuovo studio pubblicato sulle pagine di Astronomy & Astrophysics, è stata descritta una stella supermassiccia con una massa stimata tra i 5.000 ed i 10.000 Soli.

Già nel 2018, il team di ricercatori europei dietro questo nuovo studio, nel tentativo di spiegare uno dei più grandi misteri dell'astronomia, aveva teorizzato l'esistenza di stelle supermassicce.

Per decenni, infatti, gli esperti di tutto il mondo sono rimasti sbalorditi dall'enorme diversità nella composizione delle varie stelle presenti in quelli che conosciamo come ammassi globulari. Agglomerati molto antichi che possono contenere anche milioni di stelle in uno spazio relativamente ridotto.

Ad esempio la nostra galassia, la Via Lattea, presenta oltre 100 miliardi di stelle in circa 180 ammassi globulari. Sintomo di come questi agglomerati possano essere, anche secondo un'attuale teoria, l'anello mancante tra le prime stelle dell'universo e le prime galassie.

Dal nuovo studio si evince che le nuove stelle "più grandi dell'universo" sono state scoperte nella lontanissima galassia GN-z11, che dista da noi oltre 13 miliardi di anni luce. Pensate che la luce che vediamo arrivare da essa proviene da appena 440 milioni di anni dopo il Big Bang. Davvero impressionante.

La Dott.ssa Corinne Charbonnel, astrofisica presso l'Università di Ginevra ed autore principale della ricerca, ha spiegato: "Grazie ai dati raccolti dal James Webb Space Telescope, crediamo di aver trovato un primo indizio della presenza di queste straordinarie ed immense stelle".

"I precedenti studi avevano trovato deboli segni di queste stelle supermassicce, che sono davvero dei mostri celesti. Ora, invece, abbiamo trovato prove più concrete", ha aggiunto.

Gli scienziati stimano che l'aspettativa di vita delle stelle supermassicce sia solo di circa due milioni di anni, davvero un "battito di ciglia" se rapportato nella scala temporale cosmica. Tuttavia si ipotizza che gli ammassi globulari possano comunque rivelare tracce fondamentali dell'universo primordiale.