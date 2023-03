Incredibile: la Lega Serie A vuole comprare Sky Italia per trasmettere il campionato

Incredibile indiscrezione lanciata quest’oggi dal quotidiano La Stampa. Secondo quanto emerso, nell’ottica di assegnare i diritti televisivi della Serie A per il prossimo quinquennio, la Lega avrebbe avanzato anche l’ipotesi di acquistare Sky Italia.

L’idea, riferisce il quotidiano torinese, si starebbe facendo strada tra i presidenti dei club alla vigilia dell’assemblea in programma quest’oggi in cui si parlerà appunto della prossima asta per i diritti televisivi ed il negoziato con i fondi d’investimento e banche che si sono fatti avanti per finanziare il campionato italiano. Proprio i fondi messi sul piatto da questi infatti secondo alcuni numeri uno delle squadre potrebbero essere utilizzati per presentare un’offerta d’acquisto per comprare Sky e quindi sviluppare una piattaforma televisiva proprietaria per la trasmissione della Serie A.

In questo modo il campionato non si troverebbe a partire da zero nella strada che potrebbe portare allo sviluppo di un canale tematico: la Serie A potrebbe far affidamento su un’offerta ampiamente strutturata come quella di Sky. Tuttavia la strada si preannuncia tutt’altro che in salita dal momento che Comcast a quanto pare non avrebbe alcuna intenzione di vendere.

Come riportato dalla stessa Stampa, infatti, negli ultimi anni Sky ha investito in maniera corposa in Italia: di recente ha lanciato Sky Glass, e rinnovato l’accordo per la F1 fino al 2027, ma a quanto pare sarebbe vicina anche a quello per la Champions League.

Inoltre, nella strada dell’acquisizione ci sarebbero dei paletti anche di natura tecnica: la Lega infatti dovrebbe scegliere cosa fare con le attività extra-sportive e quindi potrebbe trovarsi di fronte alla scelta di rilevare solo Sky Sport o Sky Calcio. In alternativa, dovrebbe affidarsi ad un altro partner per portare a casa l’intera struttura societaria. Il tutto al netto della volontà di Comcast di cedere che però almeno al momento non si è manifestata.