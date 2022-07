Ecco l'incredibile lista di bersagli che Webb ha fotografato: prepariamoci al reveal!

Il James Webb Space Telescope è probabilmente il telescopio spaziale più famoso del momento, e questo è dovuto anche al grande hype che si sta generando riguardo alle sue prime immagini ufficiali che verranno rilasciate a breve. La NASA oggi ha reso pubblica la lista di target acquisti, sconvolgendo un po' tutti.

Manca davvero poco a quella che ormai molti considerano come una nuova era dell'astronomia moderna e, a ben vedere, non hanno tutti i torti, dato che le aspettative sono basate su un portento della scienza e dell'ingegneria che risponde al nome di telescopio James Webb. Come saprete, il JWST è il telescopio più potente mai lanciato nello spazio, e già le sue immagini di test hanno infranto diversi record.

Le prime foto scientifiche ufficiali verranno rese pubbliche in tutto il mondo il 12 luglio 2022 e grazie al recentissimo comunicato NASA di oggi, sappiamo in anticipo quali bersagli sono stati presi in considerazione per questa prima raccolta di foto. Sono stati selezionati da un comitato internazionale di tutte le agenzie spaziali coinvolte nel progetto, ed è una lista di tutto rispetto:

Nebulosa Carina : è una delle nebulose più grandi e luminose del cielo, situata a circa 7.600 anni luce di distanza nella costellazione meridionale della Carina. Probabilmente si tratta di uno degli oggetti più ammirati del mondo, spesso usato anche per sfondi di smartphone e pagine online. Vederla con gli occhi di Webb stavolta, sarà a dir poco sconcertante!





Nebulosa Anello del Sud : altro oggetto stellare di grandissima fama, si tratta di una nebulosa planetaria distante circa 2000 anni luce dalla Terra. Al suo interno si trova una stella alla fine del suo ciclo vitale, e chissà che Webb non abbia già scoperto qualcosa di più sul suo conto, analizzandone lo spettro;





Quintetto di Stephan : a circa 290 milioni di anni luce di distanza, il Quintetto di Stephan si trova nella costellazione del Pegaso. È noto per essere il primo gruppo di galassie compatto mai scoperto nel 1877.





SMACS 0723 (probabilmente la foto più importante dell'intera "prima collezione" di Webb): si tratta di un'acquisizione a "campo profondo", molto simile a quella eseguita da Hubble anni fa. La sua particolarità è che si tratterà della più profonda mai acquisita in assoluto, mostrandoci oggetti al limite dell'Universo conosciuto.

Insomma, un set di tutto rispetto che potrebbe regalarci non solo immagini spettacolari, ma anche nuovi ed eccezionali dati per aiutarci a progredire nella comprensione del complesso mondo della cosmologia e dell'astronomia.

Vi ricordiamo, infine, che non si tratterà di semplici foto in "infrarosso" come viste fin ora, ma saranno elaborate e modificate dagli scienziati con i classici falsi colori, in modo tale da renderle più esplicative possibile. Saranno come quelle che siamo abituati a vedere sui nostri libri di studio e sulle riviste... solo con un livello di dettaglio senza paragoni. Manca poco!