Questo incredibile materiale è in grado di ripararsi da solo senza alcun aiuto

Studiando le creature del regno animale in grado di rigenerarsi, come le lucertole e le stelle marine, dei ricercatori di diverse università del mondo hanno lavorato tutti insieme per creare quella che è stata chiamata come "interfaccia utente autorigenerante" (Self-healing UI).

In poche parole si tratta di un corpo morbido in grado di auto-curarsi dai danni, riconfigurasi e fondersi insieme senza stimoli esterni. La struttura è composta da un materiale chiamato polymer polyborosiloxane (PBS) e da un materiale di riempimento formato da nanotubi di carbonio a pareti multiple chiamato MWCNTs-PBS.

Questo materiale può essere letteralmente tagliato in due metà ed è capace di riattaccarsi di nuovo (senza l'ausilio di colla, saldature o suture). In futuro potrà essere utilizzato, ad esempio,per importanti implicazioni per la costruzione di componenti elettronici flessibili e durevoli per i nostri corpi e dispositivi.

Grazie al filmato allegato alla notizia potrete capire di che stiamo parlando. Mentre la guarigione appare istantaneamente in video, il processo di autoriparazione può effettivamente richiedere diverse ore. "Possiamo avere un [prodotto] automaticamente ripiegabile e autoriparante per creare dispositivi di supporto assistenziali", afferma Lining Yao, assistente professore dell'Università Carnegie Mellon.

Il materiale potrebbe essere utilizzato pure negli edifici, con pavimenti e pareti in grado di rilevare le loro crepe e autoripararsi (ci sono già diversi progetti in mente per fare ciò). "Immagina che i bambini possano disegnare, modellare e scolpire un muro", afferma infine Yao. "Durante la notte, il muro poi tornerà alla normalità."