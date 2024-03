Incredibile McDonald's: si blocca la rete e si fermano i panini in Asia

Può un guasto alla rete mandare ko i McDonald’s di un’intera regione? Evidentemente si, ed è quanto avvenuto nelle scorse ore quando molte filiali della popolare catena di fast foot sono state costrette a chiudere per un non precisato guasto alla rete.

Sulla pagina giapponese di McDondald’s qualche ora fa è comparso un avviso in cui si legge che “le operazioni sono temporaneamente interrotte in molti dei nostri negozi a livello nazionale, a causa di un problema del sistema”.

Inizialmente la catena aveva invitato i clienti ad effettuare ordini direttamente al bancone e non tramite i chioschi fai da te o dalle applicazioni. Alcune filiali però sono state costrette a chiudere totalmente, un chiaro sintomo di come il problema sia molto più grave rispetto a quanto pensato inizialmente. Anche il Taiwan è coinvolto: qui i gestori hanno sospeso gli ordini telefonici ed online a causa della manutenzione. Non sembrano essere segnalati problemi in Europa e negli USA, però.

Le principali testate del Giappone stanno dedicando spazio alla questione, ed un portavoce di McDonald’s Giappone, come riportato da Il Sole 24 Ore, ha affermato che almeno al momento non è chiaro quando saranno ripristinati i sistemi. Ovviamente vi aggiorneremo qualora dovessero esserci ulteriori dettagli sulla vicenda.

